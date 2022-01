Tchad : le promoteur culturel Kandenoji Njetein analyse le milieu du show-biz

Le promoteur culturel de la musique et producteur manager, Kandenoji Njetein, fait la situation du show-biz tchadien à travers sa posture.



Selon lui, en sa qualité d'entrepreneur culturel tchadien, il retient que l’une des causes de l'échec dans les réalisations des projets et événements au Tchad, c'est l'implication du "copinage, l'affinité ou la famille".



Son combat est de parvenir à hisser les choses culturelles tchadiennes, dit-il. Pourtant, ils sont peu nombreux à s'inscrire officiellement dans cette vision. Cest à dire plusieurs visionnaires passifs que des actifs.



Exerçant activement pour améliorer les choses, Kandenoji Njetein ne cesse de proposer des solutions à travers des interviews, des publications de statuts ou des revues. Il fait mention de la mentalité qui pour la plupart du temps, cause l'échec dans le milieu du show-biz au Tchad.



Dans l'une de ses publications sur son compte Facebook, il a fait le lien entre les échecs des projets et les échecs d'événements. En tenant compte de ses activités habituelles, son analyse mesurée au pied du mur est une réalité récurrente mais négligée.



Malgré la réussite de ses projets, il globalise la situation par un regard analytique afin que les concernés en tiennent compte mais aussi pour lui permettre d'éviter des erreurs.