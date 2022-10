Tchad : le propriétaire d'une boulangerie ouvre le feu après le saccage de ses biens à Moundou

MOUNDOU - Deux motos et un véhicule garés devant une boulangerie ont été brûlés par des manifestants ce 20 octobre à Moundou, suscitant la colère du propriétaire des lieux. Ce dernier a dégainé une arme et s'est mis à tirer en direction des manifestants. Plusieurs d'entre eux ont été touchés par balles et admis à l'hôpital provincial de Moundou.



La ville de Moundou demeure mouvementée en fin de matinée et des crépitements d'armes se font entendre.



La plupart des marchés et des écoles sont fermés.