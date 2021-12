Tchad : le proviseur et des enseignants d'un lycée de Goz-Beïda menacés de mort

À Goz-Beida dans la province du Sila, l'administration du lycée bilingue Abouricha a été saccagée dans la nuit du 13 décembre 2021. Plusieurs dossiers administratives ont été volés. Le proviseur et les enseignants ont été menacés de mort. "Vous allez mourir (...) Birti, on vous tue", telles sont les inscriptions qui ont été retrouvées dans le bureau du proviseur.



L'administration du lycée a suspendu les cours jusqu'à nouvel ordre. Elle exhorte le gouvernement à réagir face à cette situation entre les élèves et enseignants.