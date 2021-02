Tchad : le rappeur Willymac Kalach sort son album "Adrénaline"

À travers sa musique, l'artiste dénonce la mauvaise gouvernance et relate les faits de la société. L'artiste prône également la paix. L'album a été enregistré entre le Tchad, le Congo et le Cameroun.



Journaliste de formation, Willymac Kalach est né le 14 février 1991 à Sarh. Il est actif dans le mouvement rapologique depuis 2003. Ex-leader de la prose Toumaï Kombat, il fait partie du mouvement initié en 2013 dénommé « Collectif des Rappeurs pour la République » ainsi que du collectif de rap tchadien Death Crew.



Willymac Kalach, s’est lancé très tôt dans le mouvement hip-hop de rue, mais les débuts n’ont pas été faciles pour ce jeune maitre de cérémonie. Il n’a cessé de poser son flow sur des textes engagés, il évoque les problèmes politiques et sociaux auxquels le continent fait face.