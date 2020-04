Tchad : le recensement des opérateurs économiques entamé dans la Tandjilé

La chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) a procédé cette semaine à un recensement des opérateurs économiques de la province de la Tandjilé. L'évènement a eu lieu à l'hôtel Safari de Kélo.



Selon Djividi Ndo-Ndo, chef de division du commerce extérieur et de la promotion d'échanges extérieurs, l'équipe venue de N'Djamena est arrivée samedi dernier dans la Tandjilé.



La mission a, au total 10 jours pour sillonner quatre provinces. Elle est divisée en deux groupe, l'un à Laï et l'autre à Kélo pour le recensement des opérateurs économiques.



Le but de ce recensement est de permettre la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante de la CCIAMA.



"Pour que l'économie marche, il faut qu'il y ait des opérateurs économiques et il faudrait qu'il y ait une sorte de coordination dans leurs actions", explique Djividi Ndo-Ndo.



Il ajoute que la CCIAMA a pour objectif de défendre les intérêts des opérateurs économiques, notamment les commerçants.



L'ancien équipe est arrivée au terme de son mandat depuis le 4 février dernier. Le processus de recensement va se poursuivre jusqu'à fin mai.