Tchad : le réconfort du chef de l’Etat après le décès du conseiller Royoumbaye Nadoumngar

Le chargé de mission à la présidence de la République Royoumbaye Nadoumngar a tiré sa révérence le 05 octobre dernier des suites de maladie.



Informé de cette triste nouvelle, le chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, en déplacement à l’étranger, a instruit son directeur de cabinet civil adjoint, Moustapha Masri d’aller compatir avec la famille du défunt et la réconforte, mais également, saluer la mémoire du regretté.



C’est en compagnie de nombreux autres collaborateurs du chef de l’Etat que le directeur de cabinet civil adjoint s’est rendu cet après-midi, au domicile du défunt à Gassi dans le 7ème arrondissement. Les mots du chef de l’Etat ont été restitués à la veuve, aux orphelins, parents et amis de feu Royoumbaye Nadoumngar, réunis pour la circonstance.



Le chef de l’Etat dit avoir perdu un collaborateur fidèle et intègre, doté d’un sens patriotique. Feu Royoumbaye Nadoumngar fut un administrateur chevronné qui a servi dans plusieurs institutions publiques, parapubliques et privées.



Il fut notamment président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) en 2016 avant d’être nommé conseiller chargé de mission à la présidence de la République en 2023. Poste qu’il occupa jusqu’à son décès.