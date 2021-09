Tchad : le recrutement en master de géosciences lancé à l’université de Ndjamena

Selon un communiqué signé du directeur de la scolarité et des examens de l’université de Ndjamena, le Pr Amir Moungache, « il est porté à la connaissance du public qu’il est ouvert un recrutement en première année de master en géosciences et réservoirs, au titre de l’année académique 2021-2022, dans les deux régimes (régime normal et régime spécial), à la faculté des sciences exactes et appliquées ».



En ce qui concerne le régime normal, il est mentionné que l’âge des candidats ne doit pas dépasser 29 ans, à la date du dépôt du dossier. Entre le régime normal et le régime spécial, les pièces à fournir sont évidemment différentes. Par ailleurs, il faut rappeler qu’en plus des pièces exigibles pour le régime normal, le candidat en situation d’emploi doit fournir l’autorisation de formation, délivrée par l’autorité du service où il exerce, pour ce qui est du régime spécial.



Le dépôt des dossiers se fera à la direction de la solidarité et des examens, sise à la présidence de l’université de Ndjamena, entre le 15 septembre au le 15 octobre 2021.