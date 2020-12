Tchad : le recteur d'académie de l'Est en mission de supervision au Sila

Le recteur d'académie de l'Est, Idriss Ateib, est en mission de supervision dans la province de Sila. Il a été accueilli vendredi à Goz Beida par la délégation provinciale à l'enseignement.



Une large réunion a été tenue pour faire le point et donner des orientations aux différents acteurs de l'enseignement et le personnel éducatif de la province.



Le recteur de l'académie Idriss Ateib a expliqué aux différents responsables et enseignants son rôle et ses missions. Il a exhorté les enseignants à améliorer leurs stratégies de terrain.



Le délégué à l'éducation du Sila, Bichara Issa Assamah, a demandé au personnel enseignant de veiller strictement à l'application des orientations.



Le recteur a également eu des rencontres avec différents délégations ministérielles provinciales.