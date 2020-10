Tchad : le recteur d'académie du centre inspecte les structures éducatives au Guéra

Une tournée dans le cadre de l'opérationalisation de l'Académie s'effectue depuis quelques jours dans les départements du Guéra. C'est le recteur de l'Académie du Centre, Pr., Malloum Soultan qui est à la tête de cette mission.



Après Melfi, la délégation s'est rendue à Bitkine, chef-lieu du département d'Abtouyour. L'objectif est de sensibiliser et informer les acteurs du système éducatif sur l'existence, le rôle et la stratégie de mise en œuvre de l'académie ; s'enquérir de l'évolution du système éducatif, l'effectivité des élèves ainsi que le personnel enseignant et faire un état des lieux sincère pour bâtir un plan d'action afin de sauver l'école tchadienne.