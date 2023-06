Tchad : le recyclage des bouteilles d'eau usagées, source de revenus à Am-Timan

À Am-Timan, une pratique émergente est en train de se développer : le recyclage des bouteilles d'eau usagées, qui offre une source de revenus aux jeunes mineurs de la ville. Principalement des enfants apprenant dans les écoles coraniques, mais aussi d'autres mineurs, âgés en moyenne de 10 à 13 ans, sont impliqués dans cette activité. Ils se regroupent en équipes de 3, 5 ou plus.



Interrogés sur leur faible visibilité et leur absence certains jours, ils expliquent qu'ils consacrent 5 jours par semaine à l'étude du Coran et bénéficient de 2 jours de congé, le jeudi et le vendredi. Ces jours de congé leur permettent d'être actifs une fois par semaine. Leur travail consiste à parcourir différents endroits de la ville à la recherche de dépôts d'ordures afin de collecter les bouteilles d'eau minérale ou de jus jetées par les consommateurs après usage. Certains chanceux trouvent même des bidons vides de 5 litres.



Les bouteilles, principalement en plastique, sont souvent très sales et souillées par les impuretés et les déchets environnants. Après avoir collecté plusieurs dizaines de bouteilles en explorant différents quartiers, ces enfants, qui errent d'une poubelle à l'autre à la recherche de ces contenants, se rendent près du marché où se trouvent des points d'eau pour procéder au nettoyage. Ils utilisent de l'eau, du savon et du sable pour cette tâche.



Une fois les récipients nettoyés, ils les revendent à d'autres marchands du marché. Le prix fixé est de 75 Fcfa pour une bouteille de 150 cl et de 25 Fcfa pour une bouteille de 75 cl. Lors d'une séance, ils peuvent gagner entre 1 500 et 2 500 Fcfa. Ils affirment que les revenus de cette activité leur permettent de subvenir à leurs besoins quotidiens pendant la semaine, en attendant de repartir pour une nouvelle collecte qui ne prend que quelques heures.