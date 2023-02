Tchad : le refus des commerçants d'utiliser la pièce de 500 francs à Abéché suscite des inquiétudes

Le refus de cette monnaie pourrait être considéré comme une spéculation sans fondement, et il n'y a pas de justification institutionnelle pour cela, indique le maire.



Suite à des consultations avec les responsables locaux des agences bancaires, il a été conclu que cette information n'était pas fondée. Par conséquent, le refus de cette pièce doit être considéré comme invalide et il doit circuler pour servir aux échanges commerciaux sans crainte ni risque.



Le communiqué a également désigné les Délégués chefs d'Arrondissements et le gestionnaire du marché pour veiller à la stricte application des termes du communiqué, chacun en ce qui le concerne. Le Maire a compté sur l'esprit civique de chaque citoyen pour respecter cette décision.