Tchad : le registre social unifié, un instrument au service de la protection sociale

Le ministère de l'Economie et de la Planification du développement a lancé officiellement, ce vendredi 19 avril au Hilton Hôtel de N'Djamena, le registre social unifié (RSU), un instrument transversal au service de la protection sociale au Tchad. La cérémonie a été présidé par le secrétaire d'Etat à l'Economie et à la Planification du développement.



Ce document est un instrument de collecte de données des ménages pauvres. Il devrait permettre de mettre en oeuvre des programmes de transfert monétaire et d'argent contre travail destinés au personnes vulnérables, et de mettre en place un système de filets sociaux adaptatifs.



"L'introduction de dispositifs d'enregistrement et d'identification sociale est essentielle. En effet, jusqu'ici, les ménages s'enregistraient sur une base annuelle et dotée de nouveaux codes d'identifiants, différents pour chaque intervention, ce qui rendait impossible le suivi de leur participation aux différents programmes", a déclaré Yaye Diaghe, chargée des opérations de la Banque mondiale.



Le représentant de l'Union européenne au Tchad a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir le Gouvernement tout au long de ce programme.



"L'une des composantes clés de ce projet est la conception et le développement de prestations de service de base nécessaires à la mise en oeuvre et à la coordination des programmes de filets sociaux", a souligné Hissein Tahir Souguimi, secrétaire d'Etat à l'Economie et à la Planification du développement.



D'après lui, "il s'agit pour cette composante d'appuyer la conception et le développement des instruments opérationnels et particulièrement de mettre en place un RSU qui sera exploité par tous les partenaires et acteurs intervenants dans le domaine de la protection sociale".



Le RSU fait parti de la cellule "Filets sociaux" de l'INSEED. Il a été créé par un arrêté ministériel du 1er février 2019.