Tchad : le règlement intérieur du dialogue national adopté dans la contestation

Peu avant d'acter l'adoption du règlement intérieur qui est au centre des débats depuis trois jours, le bureau de séance a tranché la question en faveur du principe de consensus pour le mode de vote, tel que mentionné dans le projet de règlement. En cas de désaccord, le Présidium aura la latitude de choisir la solution la plus adaptée, selon le rapporteur général du comité d'organisation.



Tout au long de la journée, les participants ont fait valoir leurs arguments en faveur de l'un ou l'autre mode de vote. Un penchant pour le vote à bulletin secret a été constaté.



"Le vote à main levée ne garantit pas le respect intégral des libertés. Ça ne fait pas partie des libertés publiques. Seul le vote à bulletin secret est vraiment démocratique. (...) Nous connaissons le contexte tchadien", a affirmé le défenseur des droits de l'Homme Mahamat Nour Ibedou, sous les applaudissements de la salle.



"Organiser un vote pour 1500 personnes est un mécanisme lourd et qui prendra du temps. Il faudrait plusieurs semaines, sans compter le risque de contestations. Le vote à bulletin secret demande des urnes, des bulletins et des règles difficiles à mettre en place", a pour sa part relevé Ahmat Bedeï Toullomi, conseiller national de transition.



"On a tranché et ça doit vous satisfaire. La formule qu'on a retenu, ce n'est pas une formule nouvelle. C'est la formule initiale qui n'a pas été contestée (...) Le règlement intérieur est considéré comme adopté", a affirmé Acheikh Ibni Oumar en fin de soirée, avant de suspendre la séance.



Des voix se sont élevées dans la salle pour contester cette décision tandis qu'une grande partie des participants se sont levés et ont applaudi.



​La prochaine étape est la mise sur pied du Présidium à qui le bureau de séance du Comité d'organisation passera la main pour les débats.



Les travaux reprennent demain à 10 heures.