Tchad : le renforcement des capacités des producteurs, gage de résilience

Le Projet de développement de la résilience et de lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad (PDRLIAT), en collaboration avec le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Equipements agricoles, a organisé mardi 23 juillet à Abéché une conférence-débat axée sur les "concepts de la sécurité alimentaire et de la résilience".



Le chef d'antenne du Projet, Sidick Tebe, a souligné que dans sa composante II, le projet prévoit le renforcement des capacités des producteurs en production végétale, animale et halieutique.



Le projet couvre cinq provinces de l'Est du pays.



Le délégué provincial du développement rural du Ouaddaï a relevé que "le secteur rural est le pilier essentiel de l'économie tchadienne en terme de budget et d'équilibre de la balance commerciale". Il a précisé que les autorités accordent une place de choix au secteur rural dans la 4ème République.



Le projet vise à renforcer la résilience des populations vulnérables et à lutter contre les changements climatiques.