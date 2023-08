Tchad : le renforcement des services de soins au centre d’une rencontre au Kanem

Le gouverneur du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, a reçu une délégation de l'équipe de la Coordination Technique des Agents de Contractualisation et de Vérification (ACV) dans son cabinet, le 8 août 2023.



La délégation était conduite par le délégué de la Santé publique du Kanem, Dr Djibert Ahmat Haliki.



Lors de cette réunion, l'équipe a présenté ses civilités au premier magistrat de la province, puis a exposé ses objectifs qui sont les suivants : accroître l'utilisation et la qualité des services de santé, avec un accent particulier sur la santé de la reproduction, la santé maternelle, infantile et des adolescents, ainsi que les services de nutrition pour la population couverte par le projet ; fournir une réponse immédiate et efficace en cas d'événement d'urgence éligible.



Le gouverneur a exprimé sa gratitude envers l'équipe et les a encouragés à effectuer un travail de qualité sur le terrain.



Le projet couvre quatre provinces dans le cadre de son extension, à savoir le Kanem, le Moyen Chari, le Lac et le Salamat. La rencontre s'est achevée avec une photo de famille pour marquer ce moment d'échange et de collaboration.