Tchad : le renseignement militaire intercepte un bus rempli d'armes

La direction générale du renseignement militaire a annoncé vendredi la saisie d'un mini-bus de transport rempli d'armes de différents calibres. La saisie a été présentée au procureur de la République Youssouf Tom.



Plusieurs dizaines d'armes ont été exposées dont des fusils d'assaut, des chargeurs et munitions.



Les armes ont été saisies au poste de contrôle de Toukra. Le chargement devait convoyer jusqu'à la zone méridionale du Tchad.



Le général Hassan Ngaré, directeur des opérations et de la recherche à la direction générale du renseignement militaire, et Youssouf Tom, procureur de la République, ont précisé qu'une enquête est en cours pour identifier les auteurs.



Détails à suivre.