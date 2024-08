Tchad : le représentant-résident de la Banque mondiale échange avec les bénéficiaires du projet PARCA

Après avoir visité les différents sites de construction des infrastructures scolaires et sanitaires, en faveur des réfugiés et communautés hôtes de Bagassola, les responsables de la Banque mondiale ont rencontré et échangé avec les bénéficiaires directs du projet PARCA.



Il s’agit notamment des transferts monétaires et des mesures d'accompagnement productives subventionnées, ainsi que le programme SWEED, axé sur l'autonomisation de la femme, en vue de l'impact de ces différentes actions en faveur des bénéficiaires.



Les bénéficiaires se sont exprimés à tour de rôle, sur l'importance de ces actions, dans l'agriculture, l'entrepreneuriat, la prise en charge sanitaire, scolaire et autres, de leurs enfants.



Ce qui a permis une résilience accrue, face à différentes situations. Rasit Pertev et Trina Haque se disent très satisfaits des avancées, surtout des efforts faits par ces bénéficiaires, pour leur autonomisation.



Car, si la Banque mondiale investit, c'est pour voir l'amélioration des conditions de vie. Ils promettent de poursuivre, dans les années à venir, d'accompagner ces derniers, afin de se sentir épanouis.