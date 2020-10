Tchad : le représentant résident de la Banque mondiale reçu à la Présidence

Le chef de l'État Idriss Déby a reçu mercredi le nouveau représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Rasit Pertev. Il a évoqué avec le Chef de l’Etat des sujets liés au développement du Tchad.



"Le Maréchal du Tchad lui a donné une vision plus claire et détaillée de ce que le Tchad veut accomplir à court, moyen et long terme", explique la Présidence.



La nette compréhension qui s’est dégagée permettra de consolider le portefeuille des projets financés par la Banque mondiale, indique Rasit Pertev.



Selon lui, le volume des projets financés qui a augmenté ces dernières années, gardera sa tendance.



Sa mission consiste ente autres, à mettre en œuvre le cadre de partenariat pour les exercices 2019-2023 et à maintenir et renforcer les bonnes relations de travail avec le Gouvernement et les autres parties prenantes au Tchad.



Rasit Pertev a remplacé à ce poste François Nankobogo.