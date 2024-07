Tchad : le représentant résident de la Banque mondiale visite le château d'eau construit par PARCA

C'est un château de 300 mètres cubes, alimenté d'un système photovoltaïque de 62 panneaux de 330w, 2 générateurs de 50kva, une latrine, un local du gardien, un magasin, un bureau de gestion, un local des groupes et un local de clore.



Le coût estimatif de ces installations qui se trouvent au camp Kafia, est évalué à 460 millions de FCFA. Le réseau de 6000 mètres linéaires, pour 36 bornes fontaines, fonctionne 24h/24.



Ce château permettra de desservir la population du site de Kafia et ses environs. Le maitre d'œuvre affirme que ce château est possible d'extension pour toute la ville.



Pour sa part, le délégué de l'eau au Lac explique que cet ouvrage, selon les techniques, répond aux normes hydriques pour la consommation. Il demande en outre que les partenaires puissent continuer d'appuyer, pour que toute la ville ait de l'eau potable.



Rasip Pertev, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, se félicite de la réussite d'un tel projet, au profit de la population, avant de dire qu'il a conscience des difficultés, mais que son institution apportera des palliatifs dans un bref délai.