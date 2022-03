Tchad : le respect du droit foncier au centre d'un projet lancé à Am-Timan

Cofinancé par l'Union européenne, ce projet a pour objectif de contribuer à une meilleure jouissance du droit à la terre et à la participation effective de la société civile à la bonne gouvernance du domaine foncier. Intervenant dans 8 cantons du département de Barh-Azoum, le projet a une durée de 2 ans.



Il sera exécuté par l'Association de coopération rurale en Afrique et en Amérique latine (ACRA) en partenariat avec l'Association des jeunes pour le renouveau et le développement du Salamat (AJRPS) et la "Société coopérative informatique italienne (GNUCOOP).



Lors de sa prise de parole, Dario Vecchi, coordinateur pays d'ACRA, a déclaré que le projet vise à créer des cadres de concertation et des moments de dialogue participatif autour des questions foncières dans le département du Bahr-Azoum.



Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a souligné dans son intervention que le projet vient appuyer l'autorité locale, en organisant la société civile, afin de mener des sensibilisations auprès de la population pour renforcer les efforts que mène le Conseil militaire de transition.



Le chef de projet Saleh Ibrahim Abdelhadi a présenté une projection pour présenter son projet au public. Des échanges ont suivi afin de permettre à l'assistance d'acquérir plus des connaissances liées à l'exécution de ce projet.