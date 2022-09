Tchad : le retrait des diplômes du baccalauréat se fait dans les lycées cette année

L'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) a allégé la tâche aux différents lauréats au baccalauréat 2022, en décentralisant le retrait du diplôme dans les différents lycées.



C'est à l'aide d'un reçu, du numéro de la table et de la photocopie de l'acte de naissance que chaque lauréat, dans certains lycées, se rend au bureau du proviseur. Après une attente de 48 à 72 heures, il peut entrer en possession de son diplôme. Cette nouvelle donne réduit drastiquement les tracasseries et les déplacements à l'ONECS.



Des lauréats du lycée scientifique de Walia expriment leur satisfaction : « nous sommes ici ce matin pour retirer le diplôme du baccalauréat au bureau du proviseur ». « Je suis en série littéraire, pour nous, ce n'est pas encore prêt, malheureusement », relève pour sa part un bachelier. Comme d'autres de ses camarades, il attendra la semaine prochaine.



« Que cette nouvelle donne soit vraiment une continuité car au Tchad, un décret ou une décision sort le matin, une autre décision vient l’annuler au coucher du soleil », relève un enseignant.