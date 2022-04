Tchad : le rôle de la société civile en question dans le cadre du prochain dialogue national

L'objectif avoué de cet échange est d'aider les organisations de la société civile à jouer pleinement leur rôle lors du prochain dialogue national inclusif". Le conférencier Max LoaIngar, coordonnateur des actions citoyennes "Wakit- Tamma" a tenu à préciser "qu'il faut une réelle volonté de ceux qui organisent ces assises pour un vrai dialogue entre tous les acteurs de la société tchadienne".



Poursuivant son propos, il a mis un point d'honneur à fixer l'assistance sur les concepts "société civile" et "dialogue". Au sujet de la "société civile", le conférencier l'a défini comme "un ensemble d'organisations créées volontairement par un groupe d'individus à l'effet de poursuivre un objectif précis en poursuivant ses idéaux". Tandis que le dialogue est "un processus d'échange et de communication entre au moins deux personnes avec parfois des idées opposées pour aboutir à une conclusion unifiée", a -t-il renseigné.



Le coordonnateur des actions citoyennes "Wakit-Tamma" a déploré "le fait que les organisations de la société civile tchadienne aient perdues leurs lettres de noblesse". Raison pour laquelle, "il leur sera difficile de jouer pleinement leurs rôles si elles ne jouissent pas du capital crédit à travers leur sens du devoir, d'honnêteté, de moralité auprès des politiques concernés par le dialogue national inclusif".



oncluant son propos, Max LoaIngar a souligné que l'implication de la société civile dans le cadre du dialogue national inclusif doit se faire "à tous les niveaux à savoir la préparation, le dialogue et l'exécution des résolutions". Pour Bachar Abakar, représentant du président de l'association pour l'enseignement coranique et la protection des enfants Mouhadjirine, "le dialogue national inclusif doit être une occasion pour tous les fils et filles de ce pays de passer en revue les maux qui minent le vivre ensemble afin de trouver des solutions pour un Tchad meilleur".