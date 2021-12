Tchad : le salon Job Booster galvanise la jeunesse face aux défis de l'emploi

Ce sont majoritairement des jeunes qui ont pris part au salon. Ils ont fait montre de détermination pour chercher des voies et moyens face aux défis liés au chômage.



"Le travail d'un chercheur d'emploi, c'est de chercher de l'emploi", a lancé un participant.



"Les jeunes n'ont pas besoin de complaisance mais ils ont besoin d'un cadre pour s'épanouir, pour s'affirmer, ils ont besoin des outils pour prendre en main leur destin", a déclaré Ndolenodji Hyacinthe, project manager de Job Booster.



"Nous croyons que à la sortie de cette formation, chacun de nous a appris, chacun de nous a pris son destin en main. Nous sortons avec une nouvelle détermination", a martelé David, un participant.



La secrétaire générale adjointe du ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale, Sandouyinan Rebeka, a indiqué q'une jeunesse debout qui crée des conditions pour son épanouissement est le souhait des autorités.



"Le gouvernement est disposé à accompagner la jeunesse à relever les défis liés à son employabilité. Par la force de votre volonté et par notre détermination, nous pourrons inverser la courbe du chômage et donner un visage radieux à cette jeunesse", a-t-elle dit.



Quant à Ndolenodji Hyacinthe, project manager de Job Booster Chad, il a exhorté les participants à mettre en exergue les connaissances acquises durant la formation. Il a invité à s'armer de courage, de volonté et de détermination dans le processus de recherche d'emploi.