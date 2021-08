Tchad : le scrabble attire de nombreux joueurs

Depuis quelques années, la culture des lettres, à travers le scrabble, permet à de nombreux Tchadiens de se retrouver et d’exprimer leur passion, dans une ambiance où les acteurs font étalage de leurs expériences acquises au cours des différentes compétitions. « Comptabilise mes points et signale-moi le total », demande un participant, la tête baissée, contrôlant son jeu, pendant que les autres examinent le jeu. C'est la retrouvaille quotidienne, sous des hangars de la maison du quartier de Chagoua, dans le 7ème arrondissement de Ndjamena,



« Ici, on trouve des jeunes de la vingtaine, jusqu’à la quarantaine, tous passionnés par ce jeu », déclare Abdel, responsable de la maison du quartier. On entend toutes les vingt secondes, un joueur signaler son nombre de points marqués, et le bruit du sac des pions secoués par un prochain joueur, avant la pêche des pions, ainsi de suite, par tous les joueurs autour du scrabble.



Abdel nous renseigne que, « habituellement, ce sont des enseignants en vacances, étudiants, diplômés sans emplois et plusieurs types de personnes qui se retrouvent ainsi pour le challenge des lettres ». À les voir, c’est une occupation qui arrive à concentrer les hommes en longueur de journée. Certains viennent, tandis que d’autres partent, ce qui fait qu’il y a toujours des joueurs, jusqu'au coucher du soleil.



Cette culture des lettres est ouverte par la maison du quartier, depuis presque dix ans. Adoum est le président des scrabbleurs de la maison du quartier. Il a depuis de nombreuses années, coordonné les qualifications des scrabbleurs tchadiens aux compétitions internationales. Par lui passe la sélection des meilleurs qui représentent le Tchad aux compétitions à l'étranger. Mais ce qui manque surtout, c'est des compétitions régionales pour évaluer les champions scrabbleurs dans tout le pays. Car sans évaluation, l'on ne saurait classer les catégories selon les normes conventionnelles.