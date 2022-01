Tchad : le secrétaire d'État Saleh Bourma exhorte les parents à l'éducation de base des enfants

Le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, Saleh Bourma, estime qu'il y a plusieurs causes qui poussent les élèves aux violences en milieu scolaire. Il s'agit entre autres de la ségrégation raciale (qui est inculquée à l'enfant depuis la maison, dans la famille) ou encore l'ignorance et le favoritisme des uns envers les autres.



À celà, le secrétaire d'État ajoute l'ethnocentrisme, les relations entre élèves et professeurs, des rudes concurrences entre les élèves eux-mêmes, la puberté chez les uns, l'exode rural (les élèves venant des provinces qui sont minimisés par les citadins), l'injustice et l'inégalité.



Saleh Bourma exhorte les parents à l'éducation de base et les administrateurs et enseignants à assumer leurs responsabilités dans le respect strict de l'art. "Traitez tout le monde au même pied d'égalité dans l'équité et la justice", dit-il.



Le secrétaire d'État invite tout le monde à lutter contre le communautarisme, la ségrégation (autant à l'école qu'au ministère de tutelle) et l'injustice afin de freiner ce phénomène qui irrite la bonne marche des établissements académiques.