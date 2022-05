Tchad : le secrétaire d'État à l'Éducation a rendu visite au lycéen amputé de la main

N'Djamena - Le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, Saleh Bourma, s'est rendu ce 18 mai à l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine pour rendre visite à l'élève Hissein Abdoulaye Mahamat Issa du lycée Goudji Centre, qui a été grièvement blessé le jour de la manifestation et dont la main a été amputée.



Le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et sa délégation ont compati avec la famille du lycéen âgé de 20 ans.



Dans une déclaration à Alwihda Info, le lycéen a expliqué qu'un grenade lacrymogène lancée par un policier a explosé dans sa main, blessant également deux filles qui se trouvaient à proximité. "Je veux que justice soit faite", réclame Hissein.