Tchad : le secrétaire d'État à l'Enseignement boucle une vaste tournée au Sud

Le secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur, la Recherche scientifique et l’Innovation, Mamadou Gana Boukar, est arrivé ce 21 décembre à Bongor, dernière étape de sa longue tournée auprès des entités sous la coupe du ministère dans la partie méridionale du Tchad.



Une séance de travail a eu lieu avec le corps enseignant et l’administration de l’École nationale supérieure (ENS) de Bongor. À cette occasion, un nouveau bus flambant neuf a été remis au profit des étudiants.



Mamadou Gana Boukar a tenu un point de presse pour faire le bilan de sa tournée dans sept institutions provinciales d'enseignement. Il estime que cette occasion lui a permis d'évaluer les activités sur le terrain et réfléchir avec l'administration locale afin de trouver des solutions aux problèmes liés à la formation des jeunes tchadiens.



Le secrétaire d'État encourage les responsables administratifs à finir l'année dans des bonnes conditions. Il reconnaît que sur le terrain, les établissement d'enseignement supérieur évoluent à des rythmes différents. "Certains sont très en retard et certains sont avancés. D'autres sont à l'arrêt, certains sur le point d'aller en grève", dit-il.



Les échanges avec le syndicat des enseignants et l'administration a permis de renforcer un climat de confiance.