Tchad : le secrétaire général de l'OCI reçu à la Présidence

Élu en novembre 2020 à Niamey au sortir du 47ème Conseil des Ministres des Affaires Etrangères des États membres de l’OCI, l’ancien chef de la diplomatie tchadienne a pris ses fonctions de Secrétaire Général en novembre 2021. Trois mois après sa prise de fonctions au siège de l’institution à Djeddah en Arabie Saoudite, il est venu ce 2 mars à la rencontre de Mahamat Idriss Deby.



La coopération entre le Tchad et l’OCI est le principal sujet ayant fait l’objet des discussions. L’ambassadeur Hissein Brahim Taha a remercié le chef de l’Etat pour son soutien et réaffirmé la disponibilité de l’OCI à accompagner le Tchad dans la conduite de la transition en cours, informe la Présidence.



Les échanges ont duré plus d’une heure. Les discussions se sont déroulées en présence du secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Oumar Ibn Daoud et des proches collaborateurs du Président de la République.



L’ambassadeur Hissein Brahim Taha qui totalise à ce jour 3 mois à la tête de l’OCI est élu pour un mandat de 5 ans. Le Niger et le Cameroun constitueront la prochaine étape de sa tournée.