Tchad : le secteur de l'aviation civile durement touché par la Covid-19

La Journée internationale de l'aviation civile est commémorée lundi dans un contexte marqué par la Covid-19 qui a plongé le secteur aérien dans une crise sans précédent. À l'occasion de la journée, un cocktail a été organisé au Radisson Blu sur le thème de "l'impact de la Covid-19 sur l'aviation civile", en présence du ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Sebgue Nandeh.



Dès le 21 janvier 2020, le Tchad, à l'instar d'autres pays, a été alerté par le bureau régional de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) de l'évolution préoccupante du coronavirus dont le foyer se trouvait à Wuhan en Chine.



Le 23 janvier 2020, le ministère de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, à travers l'Autorité de l'aviation civile (ADAC), a mis à l'aéroport de N'Djamena des supports d'information en français, arabe et anglais pour informer le public sur cette crise sanitaire.