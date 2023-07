Tchad : le secteur de la boucherie renforcé par l'ouverture d'un nouveau centre de formation

Ce 28 juillet 2023, dans le 1er arrondissement de la ville de N'Djamena, le Centre de formation professionnelle des bouchers a eu le privilège de recevoir la remise de nouveaux bâtiments, en présence du ministre de l'Elevage et de la Production animale, ainsi que de plusieurs autres invités.



Lors de son discours de circonstance, le directeur du Centre, Dr Mobeïl Béassem, a souligné que cet établissement a bénéficié du projet AFPACET.



Ce projet a pour objectif de relever le défi du développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage grâce au cofinancement de l'AFD et du gouvernement tchadien, à travers le FONAP (Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle).



Cette initiative a permis de mettre en place un Partenariat Public-Privé (PPP) dans le secteur de la formation professionnelle, rapprochant ainsi les acteurs publics et privés pour que l'offre de formation réponde aux besoins économiques.



M. Hamit Yamouda Djorbo, directeur du FONAP, a déclaré quant à lui que ce Centre de formation en boucherie est le premier et l'unique dans un pays à vocation pastorale, qui aspire à devenir un leader dans ce domaine au niveau de la sous-région, voire du continent.



Il a souligné l'importance d'apporter un appui nécessaire à tous les acteurs concernés pour répondre aux aspirations légitimes du pays. De plus, il a assuré que le FONAP continuera de financer toutes les formations futures, même après la clôture du projet.



A la fin de la cérémonie, le ministre de l'Elevage et de la Production animale, Dr Atteïb Abdel-rahim, a mis en avant l'engagement du général, Mahamat Idriss Deby Itno, président de Transition, en faveur d'un développement harmonieux, pour un Tchad nouveau et épanoui.



Par ailleurs, il a souligné que le gouvernement s'est lancé dans la construction de complexes industriels d'abattoirs, offrant ainsi de réelles opportunités d'emplois aux jeunes et aux femmes. Les jeunes formés au Centre pourront ainsi être employés comme main-d’œuvre par ces complexes.