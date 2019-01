TCHAD Tchad : "le seul objectif est de soulager la souffrance de nos populations"

Une rencontre entre les 21 membres du comité directeur de la Fondation Grand Coeur et ses partenaires s'est déroulée ce samedi 26 janvier à l’Hôtel la Résidence de N'Djamena. La Fondation a présenté son bilan d'activité 2017-2018 et les actions à entreprendre en 2019. Cinq membres du gouvernement, 80 partenaires et personnes de bonnes volontés ont pris part à la cérémonie.



La secrétaire générale de la Fondation, Mme. Habiba Sahoulba Gontchomé a exprimé ses remerciements aux partenaires pour leur accompagnement et leur soutien multiforme apporté à la Fondation. "Deux ans durant, la Fondation bien qu'encore très jeune, est intervenue dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, le monde rural et le développement humain. Ceci dans le seul objectif de soulager la souffrance de nos populations et redonner le sourire. Nous gardons des images fortes. Ces accomplissements ont été rendus possibles grâce à votre accompagnement et votre soutien inconditionnel", a déclaré Mme. Habiba Sahoulba Gontchomé.



La Fondation entame sa 3ème année d'existence avec de multiples projets. Elle compte sur la contribution des partenaires et une plus grande mobilisation. "Nous comptons poursuivre dans la même lancée avec un plan d'action ambitieux pour soulager les vulnérables. Ce plan d'action requiert une fois encore pour sa réalisation plus d'engagement de votre part et votre accompagnement et soutien comme vous l'avez toujours fait", d'après la secrétaire générale de la Fondation.

Un agenda 2019 solide



L'agenda 2019 de la Fondation comprend quatre champs d'intervention : l'amélioration de l'accès aux soins de santé, l'appui du système éducatif, l'encouragement du développement rural et l'accroissement de la solidarité.



Le chef de département partenariat, suivi et évaluation, Djamaladine Abdelaziz a présenté aux partenaires l'agenda 2019 de la Fondation. Celle-ci envisage la construction d'un centre de haute couture à N'Djamena, le lancement d'une opération tables-bancs pour les écoles tchadiennes, mise en place de coopératives de femmes et de jeunes dans les provinces de N'Djamena, Ouaddaï, Logone occidental, Moyen-Chari et Batha, le lancement de l'initiative "don de sang, don de vie" pour appuyer le Centre de transfusion sanguine, la réhabilitation du Centre de formation agricole, l'accompagnement de l'unité d'oncologie pédiatrique avec l'objectif de traiter au moins 30 enfants atteints du cancer, l'organisation d'une caravane ophtalmologique avec la distribution gratuite de 10.000 paires de lunettes, la mise sur pied d'une unité de prise en charge des brûlés à N'Djamena et la construction de 16 centres de couture. dans 16 provinces du Tchad.



Des caravanes médicales seront organisées dans l'ensemble des provinces du pays. L'objectif est de soigner 13.000 personnes de la cataracte. Six caravanes de prise en charge des maladies congénitales seront également déployées.





