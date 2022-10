Tchad : le siège du parti du premier ministre saccagé à N'Djamena

N'Djamena - Le siège national du parti Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) a été attaqué et saccagé par des manifestants en colère ce 20 octobre au quartier Chagoua. Les manifestants ont mis le feu à l'entrée du siège tandis qu'un panneau du parti a été emporté.



L'UNDR est le parti de l'actuel premier ministre Saleh Kebzabo qui dirige le gouvernement d'union nationale.



La tension est montée d'un cran dans les rues de N'Djamena à la suite de l'usage de tirs à balles réelles par les forces de défense et de sécurité.