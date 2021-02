Tchad : le sommet de la Coalition pour le Sahel s'ouvre à N'Djamena

Le sommet de la Coalition pour le Sahel s'est ouvert mardi matin à N'Djamena. Plusieurs dirigeants y prennent part depuis la capitale tchadienne, autour du président en exercice du G5 Sahel, Idriss Deby. D'autres participants y assistent par visioconférence, notamment le président français Emmanuel Macron.



À travers ses quatre piliers, la stratégie militaire, la formation des armées des pays du Sahel, le retour de l’Etat et des administrations et le développement, les pays du G5 Sahel fondent l'espoir d'une dynamique nouvelle dans la réalisation de leurs objectifs communs, avec la Coalition pour le Sahel.



Le président Idriss Deby a estimé lundi soir que "la Coalition pour le Sahel apparait sans nul doute comme un instrument clé de notre partenariat, qui nous permettra de mutualiser efficacement nos efforts, mobiliser nos ressources et coordonner nos initiatives pour cette lutte".





Nous espérons que le Secrétariat de la Coalition pour le Sahel nous aidera à mieux réussir la coordination de toutes les initiatives enregistrées en faveur du G5 Sahel afin de produire des résultats concrets que nous avons toujours appelés de tous nos vœux, et combler ainsi nos attentes.



Un Haut Représentant de la Coalition pour le Sahel prendra rapidement fonction pour entame sa mission de plaidoyer et de suivi du sommet de N'Djamena.