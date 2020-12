Tchad : le sous-comité Défense et Sécurité appelle au respect des mesures contre la Covid-19

Le coordonnateur du sous-comité Défense et Sécurité Covid-19 pour la ville de N'Djamena, le général Djontan Marcel Hoïnati, a déclaré mardi avoir constaté le non-respect des mesures barrières prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie.



Il invite la population à se conformer aux mesures sanitaires : interdiction des attroupements de plus de 50 personnes dans les places mortuaires et mariages, port obligatoire de masque, respect des mesures de distanciation sociale dans les lieux de culte, lavage obligatoire des mains, et respect scrupuleux des règles sur les conditions d'exploitation des activités de transport urbain et interurbain en période de pandémie.



Le sous-comité rappelle que le couvre-feu est en vigueur de 21 à 5 heures du matin et exclusivement de 1 à 5 heures du matin le 24 décembre 2020.



"Le non-respect de ces mesures exposera les contrevenants aux sanctions prévues à cet effet. Les responsables en charge de la sécurité sont chargés de faire respecter scrupuleusement toutes ces mesures", précise le général Djontan Marcel Hoïnati, directeur général de la Gendarmerie nationale et coordonnateur du sous-comité.