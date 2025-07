Tchad : le sous-préfet de Baro préside une réunion sur la transhumance et la cohabitation pacifique

Dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives, le sous-préfet de Baro, Adelil Doumoullah Chogar, a présidé ce matin une réunion de concertation en présence des responsables des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), des chefs de cantons, ainsi que d'autres chefs de service de la localité.



Cette rencontre avait pour objet principal, l'application des directives relatives au respect des couloirs de transhumance, à la délimitation des aires de stationnement du bétail, ainsi qu'à la gestion des mares d'abreuvement. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche de prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs, particulièrement sensibles en période de transhumance.



Au cours de cette séance de travail, le sous-préfet a vivement exhorté les chefs de canton à instruire leurs chefs de village, afin qu'ils transmettent à leurs populations respectives, l'importance de respecter scrupuleusement les décisions de l'État. Il a également insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite avec les autorités administratives et sécuritaires.



L’objectif visé est de faire de la cohabitation pacifique, et du vivre-ensemble, un véritable engagement dans la sous-préfecture de Baro. Cette initiative témoigne de la volonté des autorités locales de prévenir les tensions communautaires, et de maintenir la paix sociale sur le territoire.



Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités pour garantir une gestion harmonieuse des ressources naturelles, et assurer la sécurité de tous les citoyens, qu'ils soient agriculteurs ou éleveurs.