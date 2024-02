Tchad : le sous-préfet sensibilise ses administrés de Bekourou sur la paix et le vivre-ensemble

Le respect de l'autorité de l'État, le règlement des problèmes de chefferie traditionnelle, l'amour, la promotion du vivre-ensemble, le respect des us et coutumes et autres, sont au centre de la descente du préfet de Barh-Sara Boukar Adoum Tchéré, dans la sous-préfecture de Bekourou.



Bekourou, Kouh-Douala, Gon et Doubadené sont les différents cantons de la sous-préfecture de Bekourou, parcourus par Boukar Adoum Tchéré, où il a mis à profit son séjour pour appeler les communautés au dépassement de soi, pour une entente entre elles, sinon respecter l'autorité de l'État pour un bon fonctionnement de l'administration dans la sous-préfecture.



A la question de la chefferie qui fait couler trop de sang, Boukar Adoum Tchéré appelle les belligérants à une entente, et à éviter le bain de sang. Parlant des conflits fonciers, Boukar Adoum Tchéré suggère qu'il y ait de meilleurs compromis, avant d'amener les parties en conflit à la signature d'un accord de paix.



Partout où l'administrateur départemental de Barh-Sara, Boukar Adoum Tchéré est passé, l'engouement est de taille et toutes les questions liées à la sécurité, au social, à l'éducation, à la paix et au pardon, sont débattues par le préfet.