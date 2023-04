Tchad : le sultan du Baguirmi se défend contre les accusations et affirme son héritage légitime

Dans sa déclaration, il a affirmé qu'il était le sultan légitime du Baguirmi et que sa désignation était conforme aux règles en vigueur dans la tradition. Il a précisé qu'il avait été intronisé en qualité de sultan depuis le 18 août 2003 et que son accession au trône n'était pas le résultat d'une nomination par décret.



Le sultan a également répondu à certaines rumeurs selon lesquelles il ne serait pas légitime à occuper le trône en raison de ses origines Zaghawa. Il a expliqué que si cela était vrai, il ne pourrait pas être l'héritier de Mahamat, son père, car les Zaghawa avaient leur propre sultanat. Il a ajouté qu'il était le fils de Mahamat et qu'il avait hérité de son père conformément à la tradition du Baguirmi.



Le sultan a également abordé la question de sa succession en précisant que, conformément à la tradition, le choix du sultan était le résultat d'un collège de dignitaires de rang élevé, qui désignaient le sultan. Bien que la succession se fasse normalement de père en fils, en cas de révocation, comme c'était le cas de certains prétendants, la succession revenait au sultan maman, puis aux héritiers du sultan, à l'exception de ce dernier.



Le sultan a également insisté sur le fait que sa désignation était conforme aux us et coutumes de la tradition du Baguirmi, et que l'administration n'avait fait que l'entériner. Il a ajouté que le sultan était désigné par le choix du collège de dignitaires, qui étaient les garants de la tradition, et non nommé par l'administration.



Le sultan a enfin conclu en affirmant qu'il était le sultan légitime du Baguirmi et que sa désignation était conforme aux règles en vigueur dans la tradition. Il a invité ceux qui doutaient de sa légitimité à se tourner vers les coutumes et les traditions, et à faire des lancements pour le faire partir du trône ou le tuer s'ils le souhaitaient.