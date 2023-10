Tchad : le sultan du Dar Ouaddaï prône la paix et le vivre ensemble dans la province

Le sultan du Dar-Ouaddaï, sa majesté Chérif Abdelhadi Mahadi a entamé ce mercredi 11 octobre 2023, une tournée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble dans la province.



Koutoul, localité située à une trentaine de kilomètres au Nord/Est de la ville d'Abéché, dans le canton Mandjobok, sous-préfecture d'Amlayouna, est la première étape de cette tournée.



Le sultan a animé un meeting populaire sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. C'était en présence du chef de canton Mandjobok, Abdelkhadir Youssouf, celui de Marfa, Abdeldjelil Tahir Abdeldjelil, du chef de canton Khachoumal Wadi Djamaladine Hissein Moukhtar, celui du tribu Houzam, et du conseiller national Abdel-Aziz Youssouf.



La population est sortie nombreuse pour écouter le message du Premier responsable traditionnel de province du Ouaddaï. Le sultan Chérif Abdelhadi Mahadi a axé son intervention sur l'importance de la paix et de la sécurité.



« La province du Ouaddaï est connue par son histoire et ses civilisations, vous devez prendre l'exemple de vos arrières grands parents, pour vivre en harmonie », a dit le sultan à la population de Koutoul. La question de l’amour du prochain, de l'acceptation de l'autre et de la cohésion sociale, n'a pas été perdue de vue par le sultan.