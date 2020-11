Tchad : le sultan du Ouaddaï commémore la réussite de l'intronisation et appelle à l'unité

Dans son intervention, le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi a affirmé que "le royaume du Ouaddaï est un vieux royaume qui a plus de 300 ans. Ce royaume mérite une paix durable entre ses fils et filles. Aujourd'hui, l'heure de la division et du tribalisme est terminée. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour du prochain, à cultiver la tolérance, la paix, la sécurité, la tranquillité, la cohabitation pacifique et la solidarité entre les communautés qui vivent dans cette province".



"Notre jeunesse mérite d'avoir une conscience nationale patriotique et civique pour que l'avenir de demain soit le meilleur et que le Tchad de demain soit prospère. On ne peut en aucun cas être victimes de la malédiction de certains hommes politiques afin de semer le désordre et le chaos dans notre province. Le moment du changement de la mentalité de nos jeunes est venu, et ils disent dit non au tribalisme, non au népotisme et à la ségrégation ethnique et sociale", a affirmé Chérif Abdelhadi Mahdi qui a adressé une motion de remerciement au couple présidentiel pour leur soutien.