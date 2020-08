Tchad : le sultan du Ouaddaï rencontre des éleveurs et prône la cohabitation

Le sultan du Ouaddaï a demandé aux éleveurs de respecter les couloirs de transhumances et les aires de stationnement de leurs animaux. "La province du Ouaddaï est connue pour son hospitalité légendaire", a-t-il indiqué.



Cherif Abdelhadi Mahdi a exhorté les éleveurs à valoriser les us et coutumes ainsi que la tradition. De même, les agriculteurs sont invités à respecter les couloirs et aires de stationnement pour éviter le conflit dans la communauté agro-pastorale.