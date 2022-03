Tchad : le sultan du Sila prône le brassage dans les villages de la province

Le sultan de Dar-Sila, Sa Majesté Moustapha Seïd Brahim, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Karro et Fagatar, localités situées dans le canton Wadi Habil 2, département de Kimiti, province du Sila.



Dans son discours, le sultan est revenu sur le phénomène d’insécurité qui a coûté la vie à plusieurs personnes de la localité. Il a également déploré les cas de conflits intercommunautaires.



Le sultan a demandé à la population d’éviter le tribalisme et de promouvoir le vivre-ensemble. Pour Moustapha Seïd Brahim, la population doit se mettre au travail pour le développement de la province.



De l’avis du sultan, tout le monde doit s’impliquer pour la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le brassage entre les communautés. Il a exhorté la population à réciter plusieurs fois le Saint Coran.