Tchad : le sultanat du Ouaddaï collecte et distribue l'aumône dans les villages

Le sultan abbasside du Dar-Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahadi, a lancé mardi la campagne des récoltes et distributions de l'aumône (Zakat) au village Tiré, localité située à 15 Km au Nord Ouest de la ville d'Abéché, dans la sous-préfecture de Gueri.



Le sultan est accompagné d'une délégation composée du chef de canton Gueri, Bourtai, Madjobok et celui de Khachoumal Wadi.



Le président du comité d'organisation Habib Hassan, le président de la commission de collecte et distribution de la "Zakat", Attom Mht Bahar, le directeur du bureau du Sultanat abbasside du Dar-Ouaddaï Adam Hissein, le chef de Canton Guerri Dr. Mahamat Adoum Doutoum, le président du Conseil provincial des affaires islamiques du Dar Ouaddaï Cheikh Abdoulaye Issakha Issakha Mouhadjir et le sultan ont évoqué l'importance de la Zakat qui figure parmi les piliers de l'Islam.



La Zakat est destinée aux plus pauvres et vulnérables, ont-ils rappelé.