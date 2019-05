Tchad : le sultanat du Ouaddaï dénonce la "militarisation des tribus" à l'Est

Le représentant du Sultanat du Ouaddaï à N'Djamena, Abbo Yacoub Saleh Ourada, a appelé, dans un communiqué, au "dépassement de soi et à la retenue" pour mettre fin aux conflits intercommunautaires à l'Est du pays.



Il a dénoncé les actes belliqueux tendant à menacer gravement la paix ; l'incendie des villages et des Fericks, les vols de bétails et le ravage des récoltes ; la militarisation des tribus dans le but de mettre à feu et à sang cette partie du pays ; la partialité dans la gestion de ce conflit de certains responsables militaires (gendarmes) ; le silence ahurissant des députés et des membres du Gouvernement natifs de la région ainsi que de la grande partie de la presse ; et le retard dans le traitement du dossier au niveau de la justice.



La représentation du Sultanat du Ouaddaï demande au Gouvernement de "s'impliquer davantage dans la gestion transparente de la crise, et de nommer des responsables militaires neutres" dans les régions en question afin "d'aider.à la résolution objective de ce conflit."



L'Assemblée nationale est invitée à diligenter en urgence une mission d'enquête parlementaire dans les régions du Ouaddaï et du Sila, afin de contribuer à une solution juste et durable.



Abbo Yacoub Saleh Ourada demande à tous les fils du Ouaddaï géographique d'apporter leur contribution pour que la paix règne, et les appelle à une prise de conscience.