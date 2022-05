Tchad : le syndicat des enseignants-chercheurs exige la libération des leaders de la société civile

Le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) s'indigne de la dégradation du climat social depuis le 14 mai 2022. "Cette situation met sérieusement à mal le pays et surtout le système éducatif. Aujourd'hui, aucun tchadien ne peut se réjouir du fait que les services publics soient relativement paralysés", affirme Dr. Guirayo Jérémie, président du SYNECS.



Le SYNECS exige du gouvernement la libération sans condition de tous les leaders de la société civile afin d'apaiser le climat social en cette période de transition ainsi que l'application intégrale du pacte social. Il demande à ses militants d'être vigilants et de vaquer normalement à leurs occupations, tout en suivant l'évolution de la situation socio-politique du pays.