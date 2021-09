Tchad : le syndicat des enseignants-chercheurs maintient son mot d’ordre de grève

Dans un communiqué de presse rendu public ce 21 septembre 2021, le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), constate que, « suite à la grève d’avertissement lancée pour exiger l’apurement des arriérés de salaires, primes et indemnités des enseignants-chercheurs des universités, écoles normales supérieures, instituts supérieurs et le CNRD, le SYNECS constate avec regret que le CMT et son gouvernement persistent dans leur logique de mépris à l’égard du SYNECS ».



A cet effet, le bureau exécutif national renouvelle son mot d’ordre de grève pour une semaine à compter du 22 septembre 2021. Enfin, le SYNECS rappelle que son communiqué tient lieu de dernier avertissement.



A cet effet, le Syndicat « appelle ses militantes et militants à être mobilisés pour de grandes action ».