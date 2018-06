Tchad : le syndicat des enseignants chercheurs suspend deux membres pour "haute trahison"

Dr Guirayo Jérémie et Dr Mahamat Nour Ahmat Roufaye respectivement président et secrétaire général du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) sont suspendus de leurs fonctions.



Les motifs invoqués sont : « la haute trahison, le détournement de fonds destiné au fonctionnement du bureau, l'usage du SYNECS à des fins politiques, abus d’autorité, incompétence notoire et refus de dialoguer avec les partenaires pour des intérêts égoïste et personnel ».