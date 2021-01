Tchad : le syndicat des enseignants demande aux sections provinciales d'observer la grève

Le bureau exécutif national du syndicat des enseignants du Tchad (SET) a appelé lundi toutes les sections provinciales à observer strictement le mot d’ordre de grève de la plateforme syndicale revendicative, jusqu’à la satisfaction totale des points non exécutés de l’accord du 9 janvier 2020.



Le secrétaire général du SET, Mbairiss Ngartoide Blaise, dit "attacher du prix à cet appel".



Une grève "générale"



La plateforme syndicale revendicative (UST, CIST, SYNECS et SYMET) s'est réunie samedi 9 janvier à la Bourse du travail pour évaluer l'accord du 9 janvier 2020. Elle a appelé tous les travailleurs à observer une grève générale à compter de lundi 11 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national.



La grève court jusqu'à compter de la satisfaction totale des point non exécutés dans le protocole d'accord du 9 janvier 2020 : levée du gel des effets financiers des avancements et des reclassements ; paiement des frais de transport de 2017 à 2019, précise Barka Michel, porte-parole de la plateforme.



La plateforme déplore le non respect des engagements par le gouvernement.



Un service minimum est observé dans les hôpitaux.



"D'ici là, si rien n'est fait, d'autres actions de grandes envergures seront envisagées", informe Barka Michel.