Tchad : le système alimentaire au centre d’un atelier à Sarh

Le Projet d’assistance aux politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de transformation des systèmes agroalimentaires, en partenariat avec le l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a lancé ce 21 mars 2024 à Sarh, un atelier de vulgarisation de la feuille de route nationale et de dialogue inclusif, sur le système alimentaire.



Organisé à l’intention des producteurs agricole, des organisations des femmes, des jeunes et de quelques chefs de service déconcentrés de l’état, cet atelier a pour objectif principal, l’appropriation et l’internationalisation de cette feuille de route, d’informer et de sensibiliser les participants sur l’approche des systèmes alimentaires.



La cheffe dudit projet, Mme Yodamne Marie a souligné que le Tchad dispose d’importantes potentialités naturelles (eau, terre, végétation), et déploie d’importants efforts pour promouvoir les activités d’agriculture, d’élevage et de pêche, et celles relatives à l’accès à l’alimentation pour tous. Cependant, les performances des systèmes de production agricole et alimentaire sont en-deçà des attentes des acteurs du développement rural.



Elle a exhorté les participants à échanger ouvertement sur les conditions de succès de la mise en œuvre de cette feuille de route, afin de lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou s’est réjoui de cet atelier, et a souligné que le Tchad s’est doté de cette feuille de route nationale, dans le cadre du sommet mondial sur les systèmes alimentaires de septembre 2021, en lien avec la Vision 2030, « le Tchad que nous voulons ».



Abderrahmane Ahmat Bargou se dit convaincu qu’avec cet atelier d’information et de sensibilisation, les producteurs agricoles sortiront outillés afin d’avoir un rendement agricole en qualité et en quantité. Ceci pour le bien-être de la population tchadienne. Il faut noter que cet atelier prendra fin le 24 mars 2024.