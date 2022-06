Tchad : le système de santé communautaire préoccupe la PANEPAT

Dans le but de développer son plan stratégique, la Plateforme des Acteurs non Etatiques pour la Lutte contre les Pandémie au Tchad (PANEPAT), a organisé un atelier de deux jours dans la salle de conférences d’EPISCOPAL sur le thème : « La planification et élaboration des documents cadres de la PANEPAT ».



Les objectifs de cet atelier étaient de planifier les interventions stratégiques, en rapport avec la vision de la PANEPAT, pour les cinq prochaines années, faire l’analyse de la situation des pandémies du VIH, de la tuberculose du paludisme, du Covid-19 en général, et particulièrement les aspects communautaires de la nutrition, faire l'analyse de la violence basée sur le genre et des droits humains, etc.



Dans son allocution de circonstance, la coordinatrice de la PANEPAT, Mme Amalkheir Djibrine souligne que, la question de la promotion du droit à la santé, les droits de l'homme et l'égalité des genres, y compris la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), occuperont une place centrale dans l’action de la PANEPAT.



Selon elle, la PANEPAT s'inscrit dans une dynamique de renforcement de partenariat avec le ministère de la Santé, afin de contribuer plus efficacement à la lutte contre les pandémies dans un contexte marqué par des ressources limitées et des fenêtres d'opportunités liées aux échéances d'élimination des maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose, conformément à l'objectif 3 : « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge » (Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030).



Pour le Dr Ehounou Geneviève, chargée des programmes à l’Onu-Sida, son organisation compte accompagner toutes les organisations de la société civile, notamment la PANEPAT, pour tous les travaux ou interventions pour lesquelles l'appui de l'Onu-Sida sera nécessaire.