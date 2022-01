Tchad : le système des Nations Unies appuie le plan de développement

Le ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale et la coordination de système des Nations Unies ont conjointement organisé ce 21 janvier les travaux du comité de pilotage du plan cadre pour l'assistance au développement.



Le ministre Dr. Issa Doubragne a précisé que le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement (UNDAF) est une réponse commune des agences, programmes et Fonds du système de Nations Unies (SNU) alignée aux priorités du gouvernement contenues dans le Plan national de développement (PND) 2017-2021.



L'UNDAF a pour objectif de renforcer la coopération entre le gouvernement et le système des Nations Unies en vue d'accompagner le Tchad dans la réalisation de l'agenda 2030 à travers les objectifs du développement durable (ODD).



Dr. Yafflo W. Ouattara, coordinateur du système des Nations Unies, explique qu'ils interviennent dans le renforcement de la cohésion sociale, l'amélioration des conditions de vie, le renforcement du capital humain, la paix, la cohabitation pacifique et la sécurité au Tchad.



La rencontre est structurée en trois pôles : évaluer et dégager les perspectives de mise en œuvre de l'UNDAF, présenter au comité de pilotage les résultats préliminaires de l'évaluation de l'UNDAF et valider une feuille de route pour l'élaboration du prochain UNDAF 2023-2026.